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    • Ekonomi
    • 21.09.2020 10:37
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    • 21.09.2020 10:37
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    ürünler kataloğunda neler var? yayınlandı!

    nda yine birbirinden güzel ve ihtiyaç duyulan ürünler yer alıyor. Her hafta yakından takip edilen ürünler stoklarla sınırlı olduğundan acele etmek gerekiyor. Bu haftanın 6 günlük yayınlanan kataloğundaki fırsatları sizler için derledik. Alacaklarının listesini çıkarmak isteyen ve unutmaması gerekenleri not alacaklara A101 aktüel 19-25 Eylül kataloğu içeriğini paylaştık

    takvim.com.tr
    A101 aktüel 19-25 Eylül kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    Merakla beklenen A101 aktüel 19-25 Eylül kataloğu yayınlandı. Yine dopdoplu bir katalog ile yayınlanan A101 aktüel ürünlerde 19 ve 25 Eylül tarihleri arasında güzel fırsatlar yer alıyor. Gıda ürünlerinden temizliğe, kişisel ihtiyaçlardan deterjanlara daha pek çok ürünü uygun fiyata alabilirsiniz. Ne alacaklarını belirlemek için inceleme yapacaklara A101 aktüel 19-25 Eylül kataloğunu derledik.

    A101 19 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Torku Dana Kavurma

    Algida Magnum Mini Çeşitleri

    Galle Kornişon Turşu 330 g 4,25 TL

    Dardanel Ton Balığı 400 g 16,95 TL

    Elseve Şampuan Çeşitleri

    Moji Lolli Ben10 Lolipop Çeşitleri 0,60 TL

    Çerezya Çiğ Kokteyl 180 g 10,75 TL

    Meyve ve sebze ürünlerinde çeşitli indirimler
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel 19-25 Eylül kataloğu yayınlandı!
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