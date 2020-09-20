Merakla beklenen A101 aktüel 19-25 Eylül kataloğu yayınlandı. Yine dopdoplu bir katalog ile yayınlanan A101 aktüel ürünlerde 19 ve 25 Eylül tarihleri arasında güzel fırsatlar yer alıyor. Gıda ürünlerinden temizliğe, kişisel ihtiyaçlardan deterjanlara daha pek çok ürünü uygun fiyata alabilirsiniz. Ne alacaklarını belirlemek için inceleme yapacaklara A101 aktüel 19-25 Eylül kataloğunu derledik.
A101 19 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Torku Dana Kavurma
Algida Magnum Mini Çeşitleri
Galle Kornişon Turşu 330 g 4,25 TL
Dardanel Ton Balığı 400 g 16,95 TL
Elseve Şampuan Çeşitleri
Moji Lolli Ben10 Lolipop Çeşitleri 0,60 TL
Çerezya Çiğ Kokteyl 180 g 10,75 TL
Meyve ve sebze ürünlerinde çeşitli indirimler