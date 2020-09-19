Türkiye pozitif ayrıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OECD verilerini paylaşarak, Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden en az etkilenecek ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
Bakan Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3'üncü ülke TÜRKİYE. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşallah" açıklamasını yaptı. Albayrak'ın paylaştığı tabloda, OECD'nin ülkeler için yaptığı büyüme tahminleri yer aldı. Buna göre; Türkiye, Çin ve Güney Kore'den sonra en az daralan ülke olarak yer aldı.
Türkiye'nin yüzde 2.9 daralacağı öngörülürken; ABD'nin 3.8, G-20 ülkelerinin 4.1, Almanya'nın 5.4 ve İngiltere'nin 10.1 oranında daralacağı tahmin edildi.
Bakan Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3'üncü ülke TÜRKİYE. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşallah" açıklamasını yaptı. Albayrak'ın paylaştığı tabloda, OECD'nin ülkeler için yaptığı büyüme tahminleri yer aldı. Buna göre; Türkiye, Çin ve Güney Kore'den sonra en az daralan ülke olarak yer aldı.
Türkiye'nin yüzde 2.9 daralacağı öngörülürken; ABD'nin 3.8, G-20 ülkelerinin 4.1, Almanya'nın 5.4 ve İngiltere'nin 10.1 oranında daralacağı tahmin edildi.