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    • Ekonomi
    • 19.09.2020 Gazete
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    pozitif ayrıştı

    , hesabından yaptığı açıklamada, verilerini paylaşarak, ve 'den sonra pandemiden en az etkilenecek ülkenin olduğunu duyurdu.

    Türkiye pozitif ayrıştı
    Berat Albayrak, hesabından yaptığı açıklamada, verilerini paylaşarak, ve 'den sonra pandemiden en az etkilenecek ülkenin olduğunu duyurdu.

    Bakan Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3'üncü ülke TÜRKİYE. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşallah" açıklamasını yaptı. Albayrak'ın paylaştığı tabloda, OECD'nin ülkeler için yaptığı büyüme tahminleri yer aldı. Buna göre; Türkiye, Çin ve Güney Kore'den sonra en az daralan ülke olarak yer aldı.

    Türkiye'nin yüzde 2.9 daralacağı öngörülürken; ABD'nin 3.8, G-20 ülkelerinin 4.1, 'nın 5.4 ve 'nin 10.1 oranında daralacağı tahmin edildi.

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