A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi firmanın internet sitesinde duyuruldu. A101'de bu hafta sonu dikkat çeken indirimler arasında L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri, Papia Tuvalet Kağıdı 8'li, Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Çokça Çiğ Köfte 384 g ve Elseve Şampuan Çeşitleri ön plandaki yerini alıyor. Peki, A101'de hafta sonu hangi indirimler var? İşte A101'de haftanın yıldızları

A101 19 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU