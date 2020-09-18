A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi firmanın internet sitesinde duyuruldu. A101'de bu hafta sonu dikkat çeken indirimler arasında L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri, Papia Tuvalet Kağıdı 8'li, Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Çokça Çiğ Köfte 384 g ve Elseve Şampuan Çeşitleri ön plandaki yerini alıyor. Peki, A101'de hafta sonu hangi indirimler var? İşte A101'de haftanın yıldızları
A101 19 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Torku Dana Kavurma
Algida Magnum Mini Çeşitleri
Galle Kornişon Turşu 330 g 4,25 TL
Dardanel Ton Balığı 400 g 16,95 TL
Elseve Şampuan Çeşitleri
Moji Lolli Ben10 Lolipop Çeşitleri 0,60 TL
Çerezya Çiğ Kokteyl 180 g 10,75 TL
Meyve ve sebze ürünlerinde çeşitli indirimler