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    • 18.09.2020 23:18
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    19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev indirimler! 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde...

    19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev indirimler bulunuyor. A101'de bu hafta sonu Torku Tahin 600 g, Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Çokça Çiğ Köfte 384 g, Mistral Kağıt Havlu 6'lı ürünleri dikkat çekerken ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerde Elseve Şampuan Çeşitleri, Papia Tuvalet Kağıdı 8'li, L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri, Nestle 1927 Çikolata Paketi indirimli olarak karşınızda olacak. İşte A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu listesi...

    A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev indirimler!

    A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi firmanın internet sitesinde duyuruldu. A101'de bu hafta sonu dikkat çeken indirimler arasında L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri, Papia Tuvalet Kağıdı 8'li, Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Çokça Çiğ Köfte 384 g ve Elseve Şampuan Çeşitleri ön plandaki yerini alıyor. Peki, A101'de hafta sonu hangi indirimler var? İşte A101'de haftanın yıldızları

    A101 19 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Torku Dana Kavurma

    Algida Magnum Mini Çeşitleri

    Galle Kornişon Turşu 330 g 4,25 TL

    Dardanel Ton Balığı 400 g 16,95 TL

    Elseve Şampuan Çeşitleri

    Moji Lolli Ben10 Lolipop Çeşitleri 0,60 TL

    Çerezya Çiğ Kokteyl 180 g 10,75 TL

    Meyve ve sebze ürünlerinde çeşitli indirimler
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    Haberler Ekonomi A101 19 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev indirimler! 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde...
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