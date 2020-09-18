Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan tüketici güven endeksinin, eylülde 75 değerini alması öngörülüyordu.

Ülkede cari işlemler açığı ise Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 52,9 artarak 170,5 milyar dolara yükseldi. Cari açık, söz konusu dönemde 2008'in üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.