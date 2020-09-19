Hiç çalışmadan emekli olabilirsiniz…. Emekli olmak isteyenleri sevindiren haber geldi! İşte tüm detaylar

Her vatandaşın hayali olan emeklilikte şayet sigortalı bir işte çalışmıyorsanız isteğe bağlı sigorta ile emekli olma şansınız vardır.
Çalışma hayatında aktif olarak yer almayan vatandaşlar yaşlandıklarında emekli olmak için isteğe bağlı emeklilik seçeneğini değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu seçenek ile her ay düzenli prim ödemesi yapması gereken vatandaşlar için en önemli nokta ise sigorta prim tutarı. İsteğe bağlı sigortalılar, SSK statüsünde daha az prim ile daha erken emekli olabiliyorlar. Peki, bunu nasıl yapabilirler? Uzun yıllar çalışmış fakat emeklilik sigorta primini tamamlayamamış ev hanımları yahut part time sigorta gerektirmeyen işlerde çalışmış kişilerin merak içerisinde araştırdığı isteğe bağlı sigorta hakkında tüm merak edilenler… İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Herhangi bir kurum, firma ya da şirketten çalışmayan vatandaşlar emekli olabilmek için prim ödemesi yapması gerekiyor. Çalışma hayatında yer almayan vatandaşlar için ise bu şart isteğe bağlı sigorta primi ödemesi ile yapılıyor. Bu prim ödemelerinde ise sigorta primi ödemeleri şu şekilde;
İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların aylık yatırcakları ücret tutarı şu şekilde;
Çiftçiler: SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL, EK % tarım sigortası primi ise 913 TL oldu. Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL'ye yükseldi.
Normal Vatandaşlar: İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi 2020 yılında 941 TL.
Ev Hanımları: İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi 2020 yılında 847 TL.
Şartlar Nelerdir?
İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Başvuru Nereye Yapılır?
İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi İle müracaat yapabilirler.
Prim Süreleri Daha Uzun Olacak!
2008'den evvel SSK'ya tabi isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayan kişiler Bağ-kur statüsünde alındıklarının farkında değiller ise daha çok prim öderler. Daha çok prim ile beraber daha geç emekli olurlar.
1261 Güne Dikkat!
İsteğe bağlı sigortalıların SSK statüsü ile daha az prim ile daha erken emekli olmaları mümkün. Aynı zamanda, SSK statüsünde emekli maaşları da Bağ-kur'a nazaran %30 oranında artış gösterir. Sosyal Güvenlik Sisteminde birden fazla statüde çalışma var ise son 7 yıldaki statü değerlendirilir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ÖDEMESİ İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI
İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise prim ödemeleri için süreç başlamıyor. Bu çerçevede vatandaşların sağlamaları gereken koşullar şunlar;
* Sigorta gerektiren bir işte çalışmamak. Vatandaşlar sigortalı bir işte çalıştıklarında isteğe bağlı sigorta primi ödeyemezler. Bu çerçevede vatandaşların bu şekilde çalışmıyor olmaları gerekiyor. Bunun yanında vatandaşların 18 yaşından büyük olmaları, Türk vatandaşı olmaları ve malulluk, yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekiyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KAÇ YIL ÖDENİR?
Sigorta prim ödemesi vatandaşların hem sağlık hizmetlerini karşılamak için güvence hem de ileride emekli olabilmeleri için gerekli en önemli şarttır. Devlet memuru ve sigortalı işçilerin primleri işverenleri tarafından ödenirken esnaf, çiftçi ve bazı diğer meslek gruplarında çalışanlar prim ödemelerini gelirlerine göre kendileri ödemektedir.
Ek 5 tarım sigortası için prim ödemesi yapıyorsanız SSK kapsamında emekli olursunuz. Eğer yeni başlayacaksınız yaş haddinden emeklilik için en az 5400, normal emeklilik için ise 7200 prim gününü doldurmanız gerekmektedir.
Ev hanımlarının da isteğe bağlı sigorta primi için yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400, normal emekliliği için ise 9000 prim gününü tamamlamanız gerekmektedir.