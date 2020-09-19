Emekli olmak isteyenleri sevindiren haber geldi! Hiç çalışmadan emekli olabilirsiniz…. İşte tüm detaylar

Prim Süreleri Daha Uzun Olacak!

2008'den evvel SSK'ya tabi isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayan kişiler Bağ-kur statüsünde alındıklarının farkında değiller ise daha çok prim öderler. Daha çok prim ile beraber daha geç emekli olurlar.

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İsteğe bağlı sigortalıların SSK statüsü ile daha az prim ile daha erken emekli olmaları mümkün. Aynı zamanda, SSK statüsünde emekli maaşları da Bağ-kur'a nazaran %30 oranında artış gösterir. Sosyal Güvenlik Sisteminde birden fazla statüde çalışma var ise son 7 yıldaki statü değerlendirilir.