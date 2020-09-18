Devlet korona sebebiyle ekonomik gücünü yitiren birçok vatandaşa maddi yardım imkanı sunuyor. Sosyal devlet anlayışı kendisini göstermeye devam ediyor. Devlet başvuruda bulunan vatandaşa karşılıksız yardım ediyor. Yardıma muhtaç kişilere yapılan yardımlar evde bakım maaşı ve engelli maaşının yanında farklı yardım çeşitleri de bulunuyor. Peki devletten nasıl maddi yardım alınır? Kaymakamlık yardımlarından yararlanacak olan ailelerin maddi durumlarının oldukça düşük olması gerekmektedir. Maddi yetersizlikler sonucunda ailesini geçindiremeyen, çocuğunu okutmakta zorlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere kaymakamlıklar tarafından maddi yardımların yanı sıra gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerde verilmektedir.
MADDİ GÜVENCESİ OLMAYAN AİLELERE MÜJDE!
Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ailelere devletten destek gecikmedi. Devlet birçok sorun ile karşılaştığımız bu dönemde sosyal devlet anlayışı ile birçok yardımda bulunuyor. İşsizlere, durumu olmayan kiracılara ve daha bunun gibi kategorize edilmiş birçok grup için yapılan dayanışmaların ardından eğitim alanı için de bir destek başlatıldı.
Maddi sorunlar çocukları etkilemesin ve çocuklar rahatça okullarına devam edebilsinler diye devlet 500 ile 800 TL arası destek paketleri oluşturdu. Bu yardımlar; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, liseye gidenler için 800 TL ve üniversite öğrencileri için de 900 TL bandında. Maddi güvencesi olmayan ve çocuk okutan aileler bu yardımdan yararlanabilecekler. Ayrıca, bu yardımdan okul ve bulunulan şehir gözetmeksizin herkes yararlanabilir.
KAYMAKAMLIK YARDIMI
Kaymakamlık yardımlarından yararlanacak olan ailelerin maddi durumlarının oldukça düşük olması gerekmektedir. Maddi yetersizlikler sonucunda ailesini geçindiremeyen, çocuğunu okutmakta zorlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere kaymakamlıklar tarafından maddi yardımların yanı sıra gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerde verilmektedir. Bu yardımlardan yararlanacak olan ailelerin taşınabilir veya taşınamaz mülkünün bulunmaması gerekmektedir.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Vakıflar ve dernekler
EV TAMİR DESTEĞİ
Özellikle evde oturamayacak kadar hasar var ve tadilat, tamirat gerekli ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bireyler aynı şekilde T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile vakıflara başvuru yapmalıdır.
İlgili yardımlara başvurudan sonra dönüş yapılmadığı durumda konuyla ilgili olarak ikamet ettiğiniz Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet etmek mümkündür.
ÖĞRENCİ YARDIM PARASI!
Öğrenci yardım parası; Sed başvurusu olarak bilinmektedir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bu bursu almak için ailenin fakir ve ihtiyaç sahibi olması şartı aranmaktadır. Her aileden bir öğrenci bu bursu alabilir. Bu destek sürekli devam eden bir destek değildir. Kişinin ailesinin durumunun 6 aylık zaman diliminde denetlenmesi sonucunda bursun devam edip etmeyeceğine bakanlık görevlileri karar vermektedir. Şu an da en düşük öğrenci yardımı 450 TL'dir.
YAKACAK VE GIDA YARDIMI
Yakacak ve Gıda Yardımı; Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen bu yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere senelik 500 kilogram kömür yardımı ve temel ihtiyaç malzemelerini içeren gıda paketlerinin dağıtılmasıdır. Bu yardımdan yararlanmak için kaymakamlıklara ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurulması gerekmektedir. Geliri olmayan fakir aileler bu yardımlardan ilgili kurumların incelemeleri sonrasında yararlanmaktadır. Bu yardımı alabilmek için gelir sahibi olunmaması, herhangi taşınır taşınmaz bir mala sahip olunmaması gerekmektedir.
FAKİRLİK MAAŞI
Fakirlik Maaşı; kişilerinin herhangi bir gelirlerinin olmaması sebebiyle bağlanan maaştır. Kaymakamlıklara ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek fakirlik dosyası açtırılır. Bu maaşı alabilmek için herhangi bir sosyal güvencenin olmaması, herhangi bir maaşının bulunmaması gerekmekle birlikte taşınmaz gelirinin muhtaçlık maaşından az olması gerekmektedir.
DEVLETTEN KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Dar gelirliye kira yardımı adı altında maddi durumu belli bir gelirin altında olan ya da hiç geliri olmayan kimselere devlet tarafından yardımda bulunulmaktadır. Bu yardımdan yararlanabilmek için iki yol izlenebilir. Birincisi kaymakamlıklar aracılığı ile müracaattır. Diğeri ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerine yapılan müracaatlardır. Bu başvurularda şu belgeler istenir:
Kimlik belgesi ve fotokopisi
İkametgah belgesi
Geliri olmadığına dair gelir testi
Kira yardımı istendiğine dair başvuru dilekçesi
Kira yardımından yararlanabilmek için başvuru sahibinin şu şartları bir arada bulundurması gerekmektedir:
Herhangi bir işte çalışmıyor olmak gerekmektedir.
Emekli maaşı ve anne babadan kalan maaş da dahil olmak üzere herhangi bir maaş sahibi olmamak gerekir.
Gayrimenkul ya da menkul cinsinden herhangi bir mal sahibi olmamak gerekir.
Başvuran kimsenin yoksul olması gerekir.
Kaymakamlık ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine yapılacak kira yardımı müracaatlarının cevabı en geç 15 gün içinde başvuru sahibine iletilmektedir. Değerlendirilen her vatandaş için ilgili kurumlar inceleme başlatmakta ve bu inceleme sonucunda olumlu ve olumsuz olarak başvuru sahibine cevap verilmektedir. Eğer başvuru olumlu ise kira yardımı bağlanmakta ve aylık olarak bu yardım PTT aracılığı ile yardıma muhtaç kimseye verilmektedir. Kira yardımları bulunulan ile göre değişmekle birlikte en düşük kira yardımı 550 TL'dir.
KORONA YARDIMI BAŞVURUSU YAPMA
AÇIK KAPI BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI