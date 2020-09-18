YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL ALINIR?

Yıllık izin ücreti alabilmek için işten çıkma durumunun olması şarttır. Yani bir çalışan iş yerinden çıkması ya da çıkarılması durumunda yıllık izin hakkı varsa bunu ücret olarak alabilir. Yıllık izin ücreti yönetmeliği 4857 sayılı İş Yasası kapsamında yer almaktadır.

YILLIK İZİN ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır? Sorusu milyonlarca çalışan tarafından hep merak edilen bir konu olmuştur. Bugün sizlere izin parası hesaplama yöntemini ve örneğini anlatacağız. Size vereceğimiz adımları tek tek uygulayarak ne kadar yıllık izin ücreti alacağınızı öğrenebilirsiniz. Herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona eren çalışanın yıllık izin ücreti ödemesi yapılırken belirli usullere göre belirlenir. Yıllık izin parası hesaplama işlemleri için sırasıyla şu bilgileri hazırlayın:

-Çalışanın doğum tarihi

-Çalışanın işe başlama tarihi

-Çalışanın işten ayrılma tarihi

-Kullanılan izin süresi

-Son ay aldığı maaş tutarı (net ya da brüt)

İzin ücreti hesaplama işlemlerinde bunlar kullanılır. Örneğin 1 Ocak 1991 tarihinde doğan birisi işe başlama tarihi 1 Ocak 2015 olsun. İşten ayrılma tarihi de 1 Ocak 2020 olsun. Kullandığı izin süresi de 14 gün olsun. Çalışanın aldığı maaş net asgari ücret olsun yani 2324,70 TL. İşte bu maaş hesaplama Excel ile yaptığımızda karşımıza şu sonuç çıkacaktır.