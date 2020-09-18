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    • Ekonomi
    • 18.09.2020 17:36
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    • 18.09.2020 17:36
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    Avrupa Birliği'nden lara dev kaynak

    Avrupa Birliği () Komisyonu, lar ve veri altyapıları i 2033 yılına kadar 8 milyar avro bütçe ayrılmasını teklif etti. Süper bilgisayar, özellikle bilimsel araştırmalar, deneyler ve karmaşık hesaplamalarda kullanılıyor.

    AA
    Süper bilgisayarlar için dev kaynak

    Avrupa Birliği () Komisyonu, ve dijital veri altyapısı alanlarında hazırladığı yeni düzenleme tekliflerini açıkladı.

    8 MİLYON AVRO KAYNAK
    Buna göre, Avrupa'nın dijital kapasitesinin artırılması i süper bilgisayarlar ve veri altyapılarına 2033 yılına kadar 8 milyar avro kaynak sağlanacak. Bu kaynakla, yeni süper bilgisayar yatırımları yapılacak. Quantum sistemleri ile benzer teknolojilerin araştırılması ve kurulumu desteklenecek.

    Böylece AB, dünyanın en gelişmiş ilk 5 süper bilgisayarından 3'üne sahip olmayı hedefleyecek.

    BÜTÜN KULLANICILARIN ERİŞİMİNE AÇIK OLACAK
    Süper bilgisayarlar ve kuantum hesaplama sistemleri Avrupa'daki bütün kullanıcıların erişimine açık olacak.

    Mevcut durumda AB üyesi ülkelerde dünyanın en gelişmiş yüksek hızlı bilgisayarları olmazken, bu alanda öncülük , ABD ve Çin'de bulunuyor. AB üyesi ülkelerin bilim insanları genellikle süper bilgisayar işlemleri için dış ülkelere yöneliyor.

    Süper bilgisayar, özellikle bilimsel araştırmalar, deneyler ve karmaşık hesaplamalarda kullanılıyor.

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