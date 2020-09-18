HONDA OTOMOBİL KAMPANYALARI

Honda Araç Kampanyaları Honda Civic Sedan modeli ile şüphesiz en çok tercih edilen araç markaları arasında. 12 ay vadeli 60.000 TL fiyatla aylık 5.273 TL ödeme yapabilecek olanlar bu aracı sağlıyor. Vade sonunda ise 60 bin TL karşılığında toplam 63.278 TL ödeme yapmış olacaksınız. Yani 1 yıl vade farkı için 3.278 TL ödeyeceksiniz.

TOYOTA OTOMOBİL KAMPANYALARI

Toyota Markasının Eylül Ayı Araç KampanyalarıToyota avantajlı lastik fiyatlarıyla Toyota plazalar da müşterilerini bekliyor. 30 Eylül'e kadar geçerli olacak mhiclen ve briston markalı lastiklerde 4 lastik alımı için KDV dahil edilerek 440 TL'ye varan indirimler ile ürün satın alabilmeniz mümkün olacak.Toyota yeni Coralla 1.6 vision kampanyalı fiyatı 161.800 TLC-HR 1.2 turbo 4x2 flame kampanyalı fiyatı ise 192.250 lira olarak belirlendi.