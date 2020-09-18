Bitcoin ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki gerileme son 24 saatte de sürdü ve Perşembe günü 10 milyar dolar kadar gerileyerek 102.71 milyar dolara inen 24 saatlik işlem hacmi, Cuma günü erken saatler itibarıyla son 24 saatte 98.58 milyar dolara kadar daraldı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte bitcoinde son durum...
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.14 düşüşle 10,912 dolara inerken, piyasa hacmi de, 201.81 milyar dolarda sabit kaldı.
Toplam 7,081 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,171 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.
Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki gerileme son 24 saatte de sürdü ve Perşembe günü 10 milyar dolar kadar gerileyerek 102.71 milyar dolara inen 24 saatlik işlem hacmi, Cuma günü erken saatler itibarıyla son 24 saatte 98.58 milyar dolara kadar daraldı.
Buna karşılık, kripto para piyasalarında 350 milyar doları aşan toplam piyasa hacmindeki artış son 24 saatte de sürdü ve Perşembe günü 350.49 milyar dolara ulaştıktan sonra, Cuma günü 351.74 milyar doları buldu.
Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 63'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin sekiz tanesi düşenler arasındaydı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 0.14 düşüşle 10,912.98 dolar,
2.Ethereum yüzde 0.97 artışla 384.21 dolar,
3.Tether yüzde 0.11 düşüşle 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 0.45 düşüşle 0.25 dolar,
5.Polkadot yüzde 1.28 artışla 5.28 dolar,
6.Bitcoin Cash yüzde 0.76 düşüşle 233.20 dolar,
7.Binance Coin yüzde 2.08 düşüşle 27.42 dolar,
8.Chainlink yüzde 1.86 düşüşle 10.85 dolar,
9.Crypto.com Coin yüzde 0.78 düşüşle 0.16 dolar,
10.Litecoin yüzde 0.44 düşüşle 48.54 dolardan işlem görüyordu.