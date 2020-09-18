Bitcoin ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki gerileme son 24 saatte de sürdü ve Perşembe günü 10 milyar dolar kadar gerileyerek 102.71 milyar dolara inen 24 saatlik işlem hacmi, Cuma günü erken saatler itibarıyla son 24 saatte 98.58 milyar dolara kadar daraldı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte bitcoinde son durum...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.14 düşüşle 10,912 dolara inerken, piyasa hacmi de, 201.81 milyar dolarda sabit kaldı.

Toplam 7,081 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,171 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.