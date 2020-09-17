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    • 17.09.2020 16:42
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    Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medyadan paylaştı! OECD ve AB ülkelerini solladık

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımda yıllık yüzde 2,7 büyüme hızıyla OECD ve AB ülkelerini geride bıraktığımızı açıkladı.

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımda yıllık yüzde 2,7 büyüme hızıyla OECD ve AB ülkelerini geride bıraktığımızı açıkladı.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor! 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan paylaştı! OECD ve AB ülkelerini solladık
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