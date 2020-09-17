ABD'de endeksler düşüşle kapandı

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi, ancak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.

ABD'de konut başlangıçları da ağustosta beklenenden fazla azaldı. Ülkede konut başlangıçları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalarak 1 milyon 416 bine düşerken, inşaat izinleri aynı dönemde yüzde 0,9 azalışla 1 milyon 470 bine geriledi.