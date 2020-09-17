Çok etkili bir metot deniyor! Dededen kalma yöntemle üretmeyi başardı! 4 gün boyunca...

Antalya'da atalardan kalma damıtma yöntemiyle katran yağı üretimi yapılıyor. Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Gençmen Mahallesi'nde yaşayan Emin Çetin, Ramazan Akay ve Halil Yılmaz, imece usulü aileleriyle birlikte atadan kalma yöntemle 'katran yağı' üretiyor. Katran yağı üretimi için, ormanda yıllar önce kesimi yapılmış veya yıkılmış sedir ağaçlarının kökleri topraktan kazma ve balyozlarla çıkarılıyor. Çukurdaki çıralar 4 gün boyunca ağır ağır yanıyor. Yanma işleminin ardından damıtma yoluyla borudan ağır ağır katran yağı akmaya başlıyor. Çukurdaki çıralardan yaklaşık 275- 300 kilo arasında katran yağı elde ediliyor. Kilosu toptan veya perakende olarak 200- 300 lira arasında alıcı buluyor.

KATRAN YAĞI ÜRETİLİYOR

Elmalı'ya bağlı Gençmen Mahallesi'nde yaşayan Emin Çetin, Ramazan Akay ve Halil Yılmaz, imece usulü aileleriyle birlikte atadan kalma yöntemle 'katran yağı' üretiyor. Katran yağı üretimi için, ormanda yıllar önce kesimi yapılmış veya yıkılmış sedir ağaçlarının kökleri topraktan kazma ve balyozlarla çıkarılıyor.