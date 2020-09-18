10 milyon talebi hem SGK hem de İŞKUR'dan teyit ettik. Beyanın doğruluğunu teyit ettik. Kriterleri belirledik. Hanelerin hangilerinin dönemsel ihtiyaç anlamında ihtiyaçlarının olup olmadığına karar verdi. Süreç devam ediyor. Her hafta ödemelerimiz yapılıyor. Başvuruları değerlendiriyoruz. Sosyal medyada olan ihtiyaç sahipleri de taranıyor" diyerek ellerinde biz bize yeteriz kampanyasından kalan 170 milyon liralık kaynak bulunnduğunu ve bu kaynağın da ihtiyaç sahibi ailelere aktarılmaya devam edildiğini duyurdu.