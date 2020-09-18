Eylül ayının son 2 haftasına girdiğimiz şu günlerde otomobil almak isteyen vatandaşlar için umut dolu haberler geliyor. Sıfır otomobiller yavaş yavaş yollara çıkmaya başlıyor. Bilindiği gibi pandemi süresince fabrikalar çalışmadığı için sıfır araç bulunamıyordu. Ucuz kredi desteği sona erdi ve bunun sonrasında araç satış rakamlarının düşmesi endişesiyle otomotiv sektöründe otomobil devleri kendi araç kredi kampanyalarını başlattılar. Firmalar bu dönemde müşterilerin kendi araba kampanyaları ile araç almaları için özel avantajlar sunmaya başladılar. Eylül ayında sağlanan kredilerin bir bölümü faizsiz yani yüzde 0 faizle oldu. Bunun dışında ödeme erteleme imkanlarında da müşterilere sunulan olanaklar arttı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HONDA OTOMOBİL KAMPANYALARI
Honda Araç Kampanyaları Honda Civic Sedan modeli ile şüphesiz en çok tercih edilen araç markaları arasında. 12 ay vadeli 60.000 TL fiyatla aylık 5.273 TL ödeme yapabilecek olanlar bu aracı sağlıyor. Vade sonunda ise 60 bin TL karşılığında toplam 63.278 TL ödeme yapmış olacaksınız. Yani 1 yıl vade farkı için 3.278 TL ödeyeceksiniz.
TOYOTA OTOMOBİL KAMPANYALARI
Toyota Markasının Eylül Ayı Araç KampanyalarıToyota avantajlı lastik fiyatlarıyla Toyota plazalar da müşterilerini bekliyor. 30 Eylül'e kadar geçerli olacak mhiclen ve briston markalı lastiklerde 4 lastik alımı için KDV dahil edilerek 440 TL'ye varan indirimler ile ürün satın alabilmeniz mümkün olacak.Toyota yeni Coralla 1.6 vision kampanyalı fiyatı 161.800 TLC-HR 1.2 turbo 4x2 flame kampanyalı fiyatı ise 192.250 lira olarak belirlendi.
NİSSAN OTOMOBİL KAMPANYALARI
Sıfır araba kampanyaları Nissan markası tarafından da eylül ayı için hazırlandı. Buna göre eylül ayında Nissan Qashqai ÖTV avantajlı 224.300 TL'den başlayan fiyatlar ve Nissan Micra 50 bin TL için 12 ay %0,59 faiz ile sunuluyor. Sıfır araba kampanyaları Hyundai markası için ise belirli modellerde, belirli nakit indirimlerle beraber Nisan 2021'de ödemeye başlama şeklinde sağlanıyor. 2020 eylül araç kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak için otomobil markalarıyla iletişime geçmek gerekebiliyor.
OPEL OTOMOBİL KAMPANYALARI
Sıfır araba kampanyaları Opel markası için de merak edilenler arasında yer alıyor. Opel tarafından yapılan açıklamaya göre eylül ayı için Astra HB modeli 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile, Crossland X 199 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla, Grandland X 286 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile ve Insignia ise 365 bin 700 TL'den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Aynı zamanda Opel markası, bazı modellerde 70 bin TL'ye varan sıfır faizli kredi seçenekleri de sunabiliyor.
FIAT OTOMOBİL KAMPANYALARI
Şimdi Egea Hatchback 128.900 TL'den başlayan fiyatlarla!
128.900 TL, Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. Kampanya 02.09.2020-01.10.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
Sportif SUV Fiat 5ooX Sport şimdi 12.000 TL'ye varan indirimle!
Alçaltılmış gövdesi, özel tasarım detayları ve 150 HP'lik 1.3 turbo benzinli motoru ile 2020 model Fiat 500X Sport, 12.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.
12.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. Kampanya 02.09.2020-01.10.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
Fiat Panda Tepe Tepe Kullan
Fiat Panda 115.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
115.900 TL, 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. 2020 model Fiat Panda Cross 4x4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı 165.900 TL'dir. Kampanya 02.09.2020-01.10.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
FİAT 2020 SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
- Easy 1.4 Fire 95: 110.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 140.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 187.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 124.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 155.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 190.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 190.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 128.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 194.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 194.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 198.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 198.900 TL
2020 model Fiat 500 ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 153.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 162.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 171.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 171.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 182.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
2020 model Fiat 500L ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 164.900 TL
- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 206.900 TL
- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 174.900 TL
- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 216.900 TL
- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 226.900 TL
2020 model Fiat 500X ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 199.900 TL
- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 231.600 TL
- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 292.000 TL
- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 312.800 TL
- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 307.200 TL
2020 model Fiat Panda ÖTV sonrası fiyat listesi
- Urban 1.2 69 HP: 115.900 TL
- Cross 1.2 69 HP: 128.700 TL
- Cross 4x4 0.9 85 HP: 165.900 TL
2020 model Fiat Fiorino Panorama ÖTV sonrası fiyat listesi
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 152.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 165.900 TL
2020 model Fiat Doblo Panorama ÖTV sonrası fiyat listesi
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 183.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 192.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 197.900 TL
Renault Finans'tan 40.000 TL kredi 24 ay vade
Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıran müşterilerimize teslimatı Ekim ayında yapılacak araçlar için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir. Anahtar teslim fiyatından kalan bakiye tutar hariç, kampanyaya katılım koşulu olarak yatırılan peşinat tutarı ile Renault Finans'tan kullanılan kredinin toplamı minimum 50.000 TL olmalıdır.
İlgili kampanya kapsamında, 40.000 TL kredi tutarı ve 24 ay vade seçeneği için %1,03 faiz oranı sunulmaktadır. Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Megane Sedan'ın ortalama CO2 salımı 119 – 126 ; yakıt tüketimi 5,2 – 5,5 km aralığındadır. Model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 15.09.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.
(Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %1,29, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %16,57)
2020 model Renault Clio ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 133.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 167.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 187.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 165.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 175.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 190.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 195.900 TL
- Icon 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 189.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 203.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 215.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 124.900 TL
2020 model Renault Symbol ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 129.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 174.900 TL
2020 model Renault Megane HB ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 225.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 1.3 TCe 140 bg: 183.900 TL
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 215.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 211.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 284.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 226.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 287.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 287.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 321.900 TL
2020 model Renault Kadjar ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 338.900 TL
2020 model Renault Talisman ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 160 bg: 375.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 437.900 TL