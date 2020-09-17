



"11.Kalkınma Planı'nı, Mali Piyasalar başlığı altında kripto paralara yönelik tedbirlere yer vermiştir. Bu maddeler aşağıdaki ifadeleri içermektedir.

"249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır,

"250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır.



"Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yerli kripto para birimi çıkartılması hedeflenmektedir."

"Türkiye'de 27 Haziran 2013 tarih ve 28690 sayılı Resmî Gazetede 6493 sayılı 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun' yürürlüğe girmiş olup Türkiye'de ödeme ve elektronik para hizmetlerine bir mevzuat alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır.