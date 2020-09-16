Son dakika: Bitcoin yeniden 11,000 dolar sınırında | 16 Eylül 2020 Bitcoin fiyatları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda, kripto paraların Türkiye'de bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması 2017 yılında başladığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"2013 yılında bir kripto para birimi olan Bitcoin'in birim fiyatı yaklaşık 100 ABD Doları iken 2017 yılı Kasım ayında 10,000 dolara ulaşmış ve aynı yılın Aralık ayında 20,000 doları aşmıştır.

"Kripto para piyasasındaki hızlı artış pek çok yatırımcının dikkatini çekmesinin yanı sıra kamuoyunda da büyük merak uyandırmıştır.

"Bu gelişme sayesinde Türkiye'de kripto paralarının tanınırlığı önemli ölçüde artmıştır.

"Yapılan araştırmalar ışığında 2020 itibarıyla Türkiye'de 2.4 milyonun üzerinde insan kripto paraya sahiptir.

"Türkiye'de en çok yatırım yapılan 5 kripto para birimi Bitcoin, Ripple, Digibyte, Bitcoin Cash ve Stellar olarak tanımlanmaktadır."