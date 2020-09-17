Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 645,7 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 400 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 231,5 milyon varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 416 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon varil olurken petrol ihracatı ise günlük ortalama 349 bin varil azalarak 2,6 milyon varil seviyesine düştü.