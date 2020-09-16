Geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde 10.000 doların altına düşen bitcoinde hareketli seyir devam ederken son durum merak konusu oluyor. Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 87'sinin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin Bitcoin dışındaki 9'u düşenler arasındaydı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 16 Eylül bitcoin fiyatları

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 10,500 dolar üzerindeki hareketleri yukarı yönlü sürüyor. Yeni günün ilk işlemlerinde 10,936 dolar ile 11,000 dolar sınırına yakınlaşan Bitcoin, daha sonra hafif gevşeyerek 10,800 - 10,900 dolar aralığına çekildi.