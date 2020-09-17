İhtiyacı olana 1.000 TL! Kimler faydalanabilir? Ödemeler ne zaman?





Bu arada kısa çalışma ödeneği, ücret desteği ve işsizlik maaşı gibi sosyal desteklerle de vatandaşın nakit ihtiyacı anında karşılandı. Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu. Yaklaşık 6 milyon aileye 1.000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Bu süreçte ilk 2 fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme-içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Bu faz ile birlikte 1.8 milyon aileye de yardım ulaştırıldı. Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.000 TL'lik yardımlar ödeniyor.



KİMLERE ÖDENECEK?

● Düzenli geliri olmayanlar,



● Günlük yevmiye ile çalışan işsizler,



● Her haneden bir kişi.







KİMLER ALAMAYACAK?

● Kamu işçileri, memurlar, emekliler,



● Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar,



● Daha önce destekten yararlananlar.



NASIL BAŞVURULACAK?

e-Devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.