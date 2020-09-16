TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı yeni konut imkanlarını açıkladı. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 10 ilde alt ve orta gelir grubu için ürettiği yüzlerce konutun satışı devam ediyor. Konutların bulunduğu iller ise, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Giresun, Sivas, Tokat, Van ve Zonguldak. TOKİ tarafından satışa çıkarılan konutlar 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde. Fiyatlar ise 110 bin TL'den başlıyor. Satışa çıkarılan konutlar ile ilgili tüm detaylar www.toki.gov.tr sitesinde yer alıyor. İşte satış yapılan illerin listesi...
TOKİ İL SATIŞ YAPILAN KONUTLARIN LİSTESİ
Ankara 155 konuttan 35'inin satışı devam ediyor. Mamak Gülseren Mahallesi 1 ve 2. etaptaki daireler 3+1, 4+1 şeklinde ve 260 ile 360 bin TL arasında fiyatla satılıyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.
BALIKESİR
Balıkesir 376 konutun satışı devam ediyor. Manyas ilçesindeki konutlar 2+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 135 bin TL'den başlayıp 200 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kura tarihi 15.09.2020.
BURSA
Bursa 60 konutun satışı devam ediyor. Gemlik ilçesindeki konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 221 bin TL'den başlayıp 340 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kura tarihi 26.10.2020.
GİRESUN
Giresun 228 adet konutun satışı devam ediyor. Bulancak ilçesindeki konutlar 3+1 ve 4+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 222 bin TL'den başlayıp 400 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kura tarihi 30.09.2020.
ZONGULDAK
Zonguldak 269 adet konutun satışı devam ediyor. Üzülmez TTK Lojmanları 1. Etaptaki konutlar 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 110 bin TL'den başlayıp 320 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kura tarihi 24.09.2020.
ÇORUM
Çorum 69 konuttan 30'unun satışı devam ediyor. Boğazkale ilçesindeki konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 117 bin TL'den başlayıp 188 bin TL'ye kadar çıkıyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.
DENİZLİ
Denizli 123 konuttan 90'ının satışı devam ediyor. Çardak ilçesindeki konutlar 3+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 208 bin TL ile 255 bin TL arasında değişiyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.
SİVAS
Sivas 14 konuttan 8'inin satışı devam ediyor. Yeni Mahalle'deki konutlar 2+1 şeklinde satışa sunulurken fiyat aralığı ise 146 bin TL ile 160 bin TL arasında. Konutların satış kategorisi ise 'Engelli' olarak belirtilmiş. Son başvuru tarihi 30.09.2020
TOKAT
Tokat 41 konuttan 18'inin satışı devam ediyor. Dedeli Mahallesi'ndeki konutlar 2+1 şeklinde satışa sunulurken fiyat aralığı ise 165 bin TL ile 171 bin TL arasında. Konutların satış kategorisi ise 'Engelli' olarak belirtilmiş. Son başvuru tarihi 31.12.2020
VAN
Van 96 adet iş yerinin satışı devam ediyor. Erciş ilçesindeki dükkan ve ofisler 50 ile 150 m2 arasında satışa sunuluyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020