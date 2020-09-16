TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı yeni konut imkanlarını açıkladı. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 10 ilde alt ve orta gelir grubu için ürettiği yüzlerce konutun satışı devam ediyor. Konutların bulunduğu iller ise, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Giresun, Sivas, Tokat, Van ve Zonguldak. TOKİ tarafından satışa çıkarılan konutlar 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde. Fiyatlar ise 110 bin TL'den başlıyor. Satışa çıkarılan konutlar ile ilgili tüm detaylar www.toki.gov.tr sitesinde yer alıyor. İşte satış yapılan illerin listesi...

TOKİ İL SATIŞ YAPILAN KONUTLARIN LİSTESİ

Ankara 155 konuttan 35'inin satışı devam ediyor. Mamak Gülseren Mahallesi 1 ve 2. etaptaki daireler 3+1, 4+1 şeklinde ve 260 ile 360 bin TL arasında fiyatla satılıyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.