Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla birlikte sıfır araç fiyatlarındaki son gelişmeler merak ediliyor. Yapılan ÖTV zammı ile bazı marka araçların fiyat listesi güncellendi. Bu kapsamda araç almayı düşünenler otomobil markalarının modelleriyle ilgili son fiyat listesini incelemek üzere araştırmalarına devam ediyor. Peki, Fiat, Audi, Renault, Toyota, Dacia ne kadar oldu? İşte sıfır araba fiyatlarında son gelişmeler
ÖTV SONRASI SIFIR ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dacia Logan MCV
131.900 lira
Audi A3 Sportback
373.141 lira
Ford Fiesta
186.600 lira
Mercedes A180
347.400 lira
Honda Civic Sedan
209.600 lira
Citroen C Elysee
163.750 lira
KIA Rio
139.900 lira
Peugeot 301
167.900 lira
Renault Clio
124.900 lira
Seat Ibiza
179.500 lira
Toyota Corolla
161.800 lira
Volkswagen Polo
165.900 lira
Fiat Egea
110.900 lira