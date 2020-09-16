Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla birlikte sıfır araç fiyatlarındaki son gelişmeler merak ediliyor. Yapılan ÖTV zammı ile bazı marka araçların fiyat listesi güncellendi. Bu kapsamda araç almayı düşünenler otomobil markalarının modelleriyle ilgili son fiyat listesini incelemek üzere araştırmalarına devam ediyor. Peki, Fiat, Audi, Renault, Toyota, Dacia ne kadar oldu? İşte sıfır araba fiyatlarında son gelişmeler

ÖTV SONRASI SIFIR ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dacia Logan MCV

131.900 lira

Audi A3 Sportback

373.141 lira

Ford Fiesta

186.600 lira

Mercedes A180

347.400 lira