Ücretsiz izne çıkana 1.170 TL maaş! İşte 10 soruda destek alma şartları...



Pandemi sonrası fesih yasağı ile birlikte işverene tek taraflı ücretsiz izin hakkı verildi. Ancak çalışana da destek ödemesine başlandı.



Ücretsiz izinle ilgili tüm soruların cevapları şöyle:



● Kimler ücretsiz izne ayrılacak?

Mevzuatımıza göre ücretsiz izin hem işçi hem işverenin anlaşması ile oluyor. Ancak yeni düzenleme ile işveren ücretsiz izne tek taraflı olarak gönderebilecek. Bunun yanında işten atılma da yasaklandı.



● Tek taraflı ücretsiz izin çalışana hangi hakları sağlıyor?

Çalışanlara izin süresince her ay brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar ( 1.177,20 TL) nakdi destek ödemesi yapılıyor. İşçinin iş akdi askıda olduğu için fesih yapılmıyor. GSS primleri yatırılıyor.