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    • Ekonomi
    • 17.09.2020 13:02
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    • 17.09.2020 13:02
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    'tan AŞ'ye kuruluş yıl dönümü kutlaması

    Son dakika haberi... , kapsamında hayata geçirilen AŞ'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "İstanbul nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak açıkladı: Sonuna kadar arkasındayız

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından, AŞ'nin birinci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

    Şirketin Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirildiğini anımsatan Albayrak, "Türk Reasürans AŞ'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi'nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." değerlendirmesini yaptı.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ'ye kuruluş yıl dönümü kutlaması
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