Tek beyanname ile 2 milyon 260 bin belge tasarrufu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla 2 milyon 260 bin belgeden tasarruf sağlandığını kaydetti. Sosyal medya hesabından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç, 2 milyon 260 bin belge tasarrufu" ifadelerini kullandı.
Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.
1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.
SONUÇ:
2.260.000 Belge Tasarrufu! pic.twitter.com/ERzNk4w7XI— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 16, 2020
Bakan Albayrak'ın paylaşımında uygulamaya ilişkin bir de videoya yer verildi. Videoda, "1 Ağustos tarihinden itibaren 1 milyon 550 bin muhtasar beyannamesi ile 2 milyon 280 bin prim beyannamesini birleştirdik. Özellikle birden fazla işyeri olan mükelleflerin tek bir beyanname vermesini sağlayarak 2 milyon 260 bin belge verme zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Böylece hem zaman hem de emek tasarrufu sağladık" değerlendirmesinde bulunuldu.