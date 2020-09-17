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    • Ekonomi
    • 17.09.2020 Gazete
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    Tek beyanname ile 2 milyon 260 bin belge tasarrufu

    1 Ağustos’tan itibaren muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirildiğini belirten , ‘Mükellef tek beyanname veriyor. Sonuç, 2 milyon 260 bin belge tasarrufu’ dedi.



    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla 2 milyon 260 bin belgeden tasarruf sağlandığını kaydetti. Sosyal medya hesabından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç, 2 milyon 260 bin belge tasarrufu" ifadelerini kullandı.




    Bakan Albayrak'ın paylaşımında uygulamaya ilişkin bir de videoya yer verildi. Videoda, "1 Ağustos tarihinden itibaren 1 milyon 550 bin muhtasar beyannamesi ile 2 milyon 280 bin prim beyannamesini birleştirdik. Özellikle birden fazla işyeri olan mükelleflerin tek bir beyanname vermesini sağlayarak 2 milyon 260 bin belge verme zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Böylece hem zaman hem de emek tasarrufu sağladık" değerlendirmesinde bulunuldu.


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    Haberler Ekonomi Tek beyanname ile 2 milyon 260 bin belge tasarrufu
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