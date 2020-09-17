Tek beyanname ile 2 milyon 260 bin belge tasarrufu

Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.



1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.

SONUÇ:

2.260.000 Belge Tasarrufu! pic.twitter.com/ERzNk4w7XI Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 16, 2020

muhtasar ve prim hizmetbeyannamesi uygulamasıylabelgedentasarruf sağlandığını kaydetti.Sosyal medya hesabındanmuhtasar ve prim hizmetbeyannamesi uygulamasınailişkin açıklamalardabulunanifadelerinikullandı.'ınpaylaşımında uygulamayailişkin bir de videoya yerverildi. Videoda, "1 Ağustostarihinden itibarenmuhtasarbeyannamesi ileprim beyannamesinibirleştirdik. Özelliklebirden fazla işyeri olanmükelleflerin tek birbeyanname vermesinisağlayarakbelge verme zorunluluğunuortadan kaldırdık. Böylecedeğerlendirmesindebulunuldu.