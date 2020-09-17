Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.09.2020 13:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2020 13:16
    ABONE OL

    si gerçekleştirildi! ’ne kavuşuyor

    Aydın'da yapılması planlanan nin si gerçekleştirildi. 931 milyon TL'ye mal olacak olan hastanenin 2 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması bekleniyor.

    İHA
    İhalesi gerçekleştirildi: 2 yıl içinde hizmete girecek

    Aydın'da yapılması planlanan nin si gerçekleştirildi. 931 milyon TL'ye mal olacak olan hastanenin 2 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması bekleniyor.

    Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı planlanan ve ihalesi yapılan Şehir Hastanesi, Aydınlı vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı. 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı 'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yatırım programına alınan 'nin ihalesi gerçekleştirildi. 2 yıl içerisinde bitilmesi planlanan, 950 yatak kapasiteli ve 228 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Şehir Hastanesi 931 milyon TL bütçe ile yapılacak. Hastanenin 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İhalesi gerçekleştirildi! Aydın Şehir Hastanesi’ne kavuşuyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri