Eylül ayında herkese yardım! 500 lira ile 6.000 lira yardımdan faydalanmak için son günler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çok sayıda başlık altında sosyal yardım verilmeye devam ediliyor. Sosyal yardımlar konusunda oldukça aktif bir çalışma gerçekleştiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirlenen şartları taşıyan herkesi yardımlardan yararlandırıyor. Peki kimlere hangi sosyal yardım ödemeleri yapılıyor? Sosyal yardım alabilmek için hangi şartları taşımak gerekiyor? Eğer birinci derece yakınınız vefat etmiş ise Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 716 TL destek alabilirsiniz. Ancak bu maddi destekten yararlanabilmek için 360 günlük sigorta priminizin yatmış olması gerekmektedir.
Cenaze yardımı
Eğer birinci derece yakınınız vefat etmiş ise Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 716 TL destek alabilirsiniz. Ancak bu maddi destekten yararlanabilmek için 360 günlük sigorta priminizin yatmış olması gerekmektedir.
Çeyiz yardımı
Yetim kalmış vatandaşlarımızın evlenebilmesi ve yuva kurabilmeleri için devletimiz yetim maaşı alan kişilerin tam 24 katına kadar çeyiz yardımı yapabiliyor.
Muhtaç Engelliye 818 TL yardım!
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında bir büyük destek muhtaç engellilere yapılıyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olup SSK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetimlere ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL ödeme yapıyor. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalandırılıyor. Muhtaç aylığı için gelir olmama şartı aranıyor.
Evde Bakım Parası 1500 TL ödenecek!
Engelli yada çok yaşlı bakım parası olarak muhtaç kişilere bakma parası adı altında Evde Bakım Parası 1500 TL ödeme yapılacak. Aile Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden başvurarak, evde baktığınız kişi için 1500 TL ödeme alabilirsiniz.
Yaşlılık Maaşı 2020'de 700 TL ödeniyor!
Türkiye'de muhtaç durumda olan yaşlı vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde olmak, kendisinin veya eşinin sosyal güvencesi olmamak ve 701 TL'den fazla gelire sahip bulunmamak gerekir. Şartları uyan vatandaşlara her ay Yaşlılık Aylığı adı altında 672 TL ödeme yapılmaktadır.
Anneye en az 6000 TL!
Doğum öncesi ve doğumdan sonra alınan 4 aylık izin kullanan anneler çalışmadığı sürenin parasını devletten alır. En düşük ödeme hesaplandığında 6000 TL çıkıyor. Ziraat Bankası hesabı üzerinden yapılan doğum izni parası E-Devlet üzerinden alınabiliyor. 27 Ocak 2020 itibariyle bu para 7600 TL kadar çıkartıldı.
Rapor Parası 2020 en çok unutulan para!
Çalıştığın işte rapor günleri maaşı patron ödemez. İzin günü haricinde raporlu günlerde ödemeyi SGK yapar. İş görememezlik raporu ve istirat parası en çok unutulan ödemelerden biridir. Son 3 aylık kazancınıza göre günlük 50-100 TL arası ödeme yapılır.
Barınma Desteği 2020 eklendi!
Bütün bunlara ek olarak unutulan Barınma Desteği yayınlandı. Çalışma Bakanlığı 10 Bin - 25 Bin TL Barınma desteğini 2020 yılında sürdürdüğünü ve başvuruları aldığını ifade etti. Ocak ayında istediğiniz destekleri almak için kısa süre kaldı, Şubat ayı ödemeleri geçmeden kaçırmayın.
Şartlı eğitim desteği nasıl alınır?
Şart eğitim yardımı da deniyor. Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, erkek çocukları için 50 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için hanede ki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.
Doğum yardımı nasıl alınır?
Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor.
Doğum parası için nereye başvurulur?
Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT'den çekiliyor.
SSK'lı olmayan kadınlara muhtaç aylığı nasıl alınır?
Eşi vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor.
Evde bakım parası nasıl alınır?
Engellilerin bakımını üstlenen akrabaya yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 olması ve 'Ağır engelli' ibaresi bölümünün 'evet' olarak işaretlenmesi gerekiyor. Ayrıca kişi başına düşen gelir 1218 liranın altına olmalı. Aylık ödeme 1305 lira olan yardım için başvuru ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yapılacak.
Elektrik desteği nasıl alınır?
Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Dar gelirli vatandaşlar için bu oran 106 lira
Muhtaç asker ailesi yardımı nasıl ve nereden alınır, başvurular nereye?
Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşine, bekar ise annesi, anne hayatta değilse babası başvuru yapabiliyor. Aylık 275 TL olan ödeme 2 ayda bir 550 TL olarak PTT'ye yatırılıyor. Ödeme şu anda en fazla 12 ay. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na. Devlet desteği kaymakamlıklar aracılığı ile iletilebilir. Kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlar bölümü ihtiyaç sahiplerinin taleplerini alıyor. Ayrıca alo yardım hattı olarak bilinen'144′ numarasından da başvuru yapabilirsiniz.