Evde Bakım Maaşı

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmekte olup bu nedenle başvurular da kurum tarafından kabul edilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri ya da ilçe müdürlükleri üzerinden kabul edilmektedir.

Evde bakım başvurusu için ilk adım olarak SYDV'lerden alınan sevk ile bakanlığın yetki verdiği sağlık kurullarından rapor alınması gerekiyor. Ardından ücretsiz olarak verilen sağlık raporu ile bu raporda belirtilen engellilik oranı üzerinden muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve ardından engelli aylığı bağlanıyor.

Elektrik Faturası Yardımı

İhtiyaç sahiplerinin 80 liralık elektrik yardımı kapsamında 150 KW saatlik elektrik faturalarının aylık ödemeleri devlet tarafından karşılanacak. Elektrik faturası yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan devletten sosyal yardım alan kişileri işaret etmişti. Sosyal yardımdan kasıt yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı ve engelli aylığı alan kişiler olurken bu da yaklaşık 2.5 milyon kişiyi kapsıyor.

Yani evde bakım aylığı alan kişiler, yaşlılık aylığı alan kişiler ve engelli maaşı alan kişiler için devletin elektrik yardımı alma imkanı doğmuş oldu. Devlet özellikle de kış günlerinde artan elektrik faturalarına ortak olarak aylık geçimlerinde son derece büyük sıkıntılar yaşayan kişilere destek olmuş oldu.