



Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyona yaklaşırken, can kaybı 940 bini geçti. ABD, 6,6 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Hindistan 5 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Brezilya ise yaklaşık 4,4 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.



Brent petrolde teknik olarak 41,82 ile 42,02 dolar aralığının direnç, 41,81 ile 41,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



