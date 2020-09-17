Açılışta BIST 100 endeksi, 2,69 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.104,42 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,52 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,14 ile spor oldu.