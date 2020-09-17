MEB ve İl Özel İdaresi yeni personel alım ilanı ve başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak gibi nitelikler aranacak.

BAŞVURULAR

İlgili ilanlar İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olup adaylar başvurularna ilanların yayımlanması ile birlikte başladılar. Bu kapsamda adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gerekmeketdir. ilgili ilanara ulaşmak içni bağlatıya tıklandığında açılacak ekranda ARA butonuna tıklanıldığında ilgili ilanlar karşınıza çıkacaktır. Başvuru yapabilmeniz için İŞKUR kayınız bulunması gerekmektedir.