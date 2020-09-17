FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre ihtiyaç kredisi faizi yıllık yüzde 18,06'ya, taşıt kredisi faizi yüzde 15,60'a, konut kredisi faizi ise yüzde 13,31'e yükseldi. Tüm tüketici kredisi faiz oranları 25 Kasım 2019 haftasından bu yana gördükleri en yüksek seviyeye çıktı. 2020 boyunca da tüketici kredi faizlerindeki en yüksek oran da görülmüş oldu.

Konuya ilişkin bilgi veren bir analist kredi faizlerinin yüzde 20'nin üzerini göreceğini vurguladı. Kredilerde frene basılmasını öngören analistler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) da aktif rasyosu uygulamasını bu hafta içinde kaldırması beklentisi içinde.