İntibak zammı TBMM gündemine geliyor mu? Sorusu milyonlarca emeklinin her gün gündeminde yer alıyor. Emekli vatandaşlar için yapılan son düzenlemede 2000 yılından önce emeklilere intibak zammı verildi. O dönem maaşlara ciddi tutarlarda iyileştirme sağlayan intibak düzenlemesinin ardından 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda düzenleme talebinde bulundular.
EMEKLİLERE 355 TL EK ZAM FORMÜLÜ
Bilindiği üzere Türkiye'de emeklilikte sağlanan haklar emekli olunan yıl ile doğrudan bağlantılı. Bu kapsamda 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz dönemlerde intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile belirtilen tarihten önce emekli olan vatandaşlara 55 TL ile 350 TL arasında zam yapılmıştı.
Bu düzenlemenin ardından 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda aynı hakkın kendileri için sağlanmasını talep ettiler. Ancak bu konuda yargıdan herhangi bir sonuç alınamadı ve düzenlemenin yalnızca yasa ile çıkarılabileceği bildirildi. Bu çerçevede hükümetin adım atması durumunda yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına 55 TL ile 355 TL arasında zam yapılacak.
Basında yer alan ve sıkça dile getirilen intibak zammı iddialarında ise TÜED tarafından dile getirilen intibak düzenlemesi talebi yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği bu alanda bir düzenleme olmasını talep etmiş ve bu konuda çalışma yapılmasını talep etmişti. Ancak bu dönemde ne hükümetin, muhalefet partilerinin ne de SGK'nın önümüzdeki dönemler için bilinen bir çalışması bulunmuyor.
EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Emekli vatandaşların maaşlarına son yıllarda üst üste düzenlemeler yapıldı. Emekli aylığı olan vatandaşların ekonomik durumlarını rahatlatmak adına atılan ilk adım geçtiğimiz yıllarda emekli maaşlarının en az 1000 TL'ye yükseltilmesi oldu. Bu adımın hemen ardından gelen ikinci adım ise emeklilere her dini bayram öncesi 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi oldu.
Koronavirüs salgınının etkilerinin artırdığı dönemlerde emekli vatandaşların maaşlarına yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte emekli maaşları en az 1500 TL seviyesine yükseltildi. Bu düzenlemelerin esas amacı emeklilerin ekonomik gücünün artırılmaya çalışılması.
İNTİBAK DÜZENLEMESİNDE TEK YOL
Bu ekonomik gücün artırılması maksadıyla dile getirilen taleplerden bir tanesi de intibak düzenlemesi.
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için getirilen bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de getirilmesi talep edildi. Bu düzenleme talepleri için açılan tüm davalar ise sonuç vermedi. Yargı yolunun kapanmasıyla intibak düzenlemesi için tek meclisten geçmesi. Bu kapsamda hükümetin bu alanda bir çalışma hazırlaması ve TBMM'ye sunması gerekiyor. TBMM'de gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bu yasa kabul edilirse maaşlar artacak.
İntibak yasası düzenlemesi ile zam tutarı maaşa göre olacak. En yüksek zam rakamı ise 355 TL seviyesinde olacak.