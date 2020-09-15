Milyonlarca emekli ve memur Ocak 2021 zammını beklemeye başladı. Bu anlamda çeşitli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.79'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 860, memur emeklisi maaşı da 2 bin 921 liraya ulaşacak.
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.79'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 860, memur emeklisi maaşı da 2 bin 921 liraya ulaşacak.
524 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 3 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,54 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 520,70 liraya ulaşacak. Eğer zam oranı yüzde 3.79 çıkarsa da 524,72 liralık aile yardımı söz konusu olacak.
EK ÖDEME İLE MAAŞLAR ARTABİLİR
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların tamamını kapsayan bu düzenleme teklifinde, 2008 yılında hayata geçirilen yönetmelik hatırlatıldı. O dönem yapılan düzenlemelerde vergi i iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü oranında maaşlara yansıtılıyor. Maaş arttıkça ödenen rakam tutarı da yükseliyor.
TÜED tarafından dile getirilen düzenleme talebinde ise bu yüzde 4'lük oranın yükseltilmesi isteniyor. TÜED yüzde 4'lük oranın ihtiyacı karşılamadığı ve emeklilere yapılan ek ödeme oranlarının yüzde 8 ile yüzde 10 seviyesinde olması gerektiğini söyledi.
EK ÖDEME TUTARI 255 TL'DEN 637 TL'YE YÜKSELEBİLİR
Emeklilere yapılan ek ödeme oranları maaşlara göre belirleniyor. Bu çerçevede en yüksek emekli maaşı olan 6 bin 375 TL maaş alan bir kişi ek ödeme ile 255 TL alıyor. Ancak söz konusu düzenlemenin kabul edilmesi durumunda bu rakam 637 TL'ye çıkacak.
Her emekliye ödenen ek ödeme oranı ise emeklilerin aylık maaşlarına göre değişecek ve en düşük artış oranı 1500 TL maaş alan bir emekli için 90 TL olacak. 2000 TL maaş alan bir emekli, ek ödeme düzenlemesi gelmedi durumunda 120 TL ek ödeme almış olacak.
HANGİ EMEKLİLER EK ÖDEME ALIYOR?
Emeklilere ödenen ek ödemeler her emekliye ödenmiyor. Ek ödeme alan emekli grupları; 5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar; Emekli Sandığı(4/c), Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a), Bağ-Kur (4/b).