Yeni tip koronavirüs vakalarının artışa geçmesiyle birlikte bazı illerde bankaların çalışma saatleri değişti. Toplumdaki herkesin sağlığını korumak ve hastalığın yayılma hızını azaltmak için bankalarda önlemler alınıyor. İçeriye belli sayıda kişi kabul ediliyor ve onlar çıktıktan sonra yeni müşteriler girebiliyor. Bu kapsamda çalışma saatleri de bankaya göre farklılık gösteriyor. Peki, İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Akbank saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte o sorunun yanıtı...

İŞ BANKASI ANKARA ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara için özel karar açıklayan İş Bankası Ankara şubeleri için çalışma saatlerini yeniden düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ankara il ve ilçelerinde yer alan şubelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi.