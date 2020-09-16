Farklı belediyeler farklı kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla ilgili kadro dağılımı ve başvuru koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sıklıkla takip ediyor. Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyenler, bu ilanlara İŞKUR aracılı ile erişim sağlayabiliyor. Peki, kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem hakkında detaylı bilgiler.
Aksu Belediyesi
1 harita teknisyeni alımı için genel şartların yanı sıra arazide çalışmaya engel durumu olmamak, meslek liselerinin harita tapu kadastro bölümlerinden mezun olmak, ilgili bilgisayar çizim programlarını kullanabilmek şartlarının sağlanması istenmektedir.
Zonguldak Belediyesi
19 parke ve bordür kaplamacı alımı için genel alım şartlarını sağlamak, erkek olmak, Zonguldak il sınırları içinde ikamet ediyor olmak, askerliğini yapmış olmak şartlarını sağlamak gerekmektedir.
Kıyıköy Belediyesi
Belediye tarafından 2 büro personeli alımı yapılacak olup adayların Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmiş olmak, affa uğramış suçlar ile devlet güvenliğine ilişkin suçlardan mahkum olmamak, askerlikle ilgisi olmamak, başvuru itibari ile SGK kapsamında aktif çalışmıyor olmak şartları aranmaktadır.
Datça Belediyesi
1 güvenlik görevlisi alımı için T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, sabıka kaydı olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik kartına sahip olmak, 27 yaşını doldurmamış olmak, 1 yıldır ilçede ikamet ediyor olmak, erkek olmak şartları yer almaktadır.
Karapınar Belediyesi
1 beden işçisi alımı için adayların genel alım şartları, en az lise mezunu olmak, 25 yaş üstü olmak ve en az B sınıfı ehliyeti olmak başvuru şartlarının sağlanması gerekmektedir.
İskilip Belediyesi
Belediye 4 diğer tuğla örücüler ve taş duvarcılar kadrolarına alım için genel alım şartlarının sağlanması istenmektedir.
Şarkışla Belediyesi
1 beden işçisi alımı için adayların E sınıfı ehliyeti olmak, SRC belgesine sahip olmak, ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak, daha önce aynı belediyede çalışmış olmak şartı aranmaktadır.
Alaşehir Belediyesi
Belediye 1 beden işçisi alımı için en az ilköğretim mezunu olmak, erkeklerde askerliğini yapmış olmak, ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak ve genel alım şartlarını sağlıyor olmak gerekmektedir.
Osmangazi Belediyesi
İlgili belediye 10 çöp toplama personeli alımı yapacak olup genel alım şartlarının sağlanması istenmektedir.
İlanlara erişim: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
İşte diğer tüm ilanlar
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020 (1)
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.09.2020
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırmacı Alımı 29.09.2020
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 21.09.2020
Çanakkale Gümüşçay Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.09.2020
Afyon Sultandağı Soğuk Hava Deposu Ltd. Şti. 16.09.2020
Konya Sanat Kültür Spor Faal. A.Ş. 18.09.2020
Çanakkale Gümüşçay Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.09.2020 (1)
Bursa Osmangazi Beleditesi Personel A.Ş.18.09.2020
Bursa Tarımaş Hyvancılık Tarım San.ve Tic.A.Ş.18.09.2020
Manisa Albeltaş Alaşehir Belediyesi Gıda İnş.Mlz.Taş.Tem.Hiz.İşl.Mad.Müh.Özel Sağlık Mak.San.ve Tic.A.Ş.17.09.2020
Tunceli İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi.16.09.2020
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş.San.Tic.A.Ş.16.09.2020
Ordu Orbel A.Ş.16.09.2020
İzmir BB Grand Plaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 16.09.2020
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 28.09.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 05.10.2020
Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 16.09.2020
İstanbul Estur Eyüpsultan Beld.Org.Gayrimenkul Yat.İns.Kay.Turizm San ve Tic.A.Ş.17.09.2020
Bartın İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi.16.09.2020
Sivas Şarkışla Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.09.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temizlik Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 21.09.2020
Kocaeli Derince Per. A.Ş. 16.09.2020
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi Tem. Taş. Tur. Per. Ltd. Şti. 18.09.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 16.09.2020
Mersin Erdemli Personel A.Ş.16.09.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 17.09.2020
Ordu Ünbel Danışmanlık Taah. İnş. San. ve Tic .Aş.19.09.2020
Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd.Şti.21.09.2020
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş.17.09.2020
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş.17.09.2020.
Antalya Aksu Belediyesi Per. A.Ş. 16.09.2020
Sivas Kangal SYDV 16.09.2020
Yalova Albel Altınova Akar. İnş. Çiçek. Taş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 17.09.2020
Yalova Albel Altınova Akar. İnş. Çiçek. Taş. Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 16.09.2020
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. San.Tic. A.Ş. 17.09.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.09.2020
Manisa BESOT A.Ş. 18.09.2020
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizm. San. Tic. A.Ş. 17.09.2020
Zonguldak Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.09.2020
İzmir İzenerji San. Tic. A.Ş. 18.09.2020
Zonguldak Karapınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 18.09.2020
Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.09.2020
Niğde Belediyesi Per. A.Ş. 16.09.2020
İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ. Turz. Eğt. San. Tic. A.Ş. 16.09.2020
Kocaeli Kent Konut İnş. San. Tic. A.Ş. 17.09.2020
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Pers.Ltd.Şti 22.09.2020
Kocaeli KARBEL Per. A.Ş. 17.09.2020
Batman Müze Müdürlüğü 17.09.2020
Bursa M.Kemalpaşa Tur.Tesis İşl. Akar. Gıda İnş. San. Tic. Ltd.Şti. 17.09.2020
Bursa BİNTED Tic. Ltd. Şti. 20.09.2020
İstanbul ÜSPER Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş 17.09.2020
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 22.09.2020
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 17.09.2020
Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 17.09.2020
Şırnak Belediyesi Per. A.Ş. 17.09.2020
Aydın Ege Et Mamülleri Yem ve Yağ.San.Tic. A.Ş.. 19.09.2020
Aydın Efebel Personel Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San.ve Tic. Ltd Şti. 17.09.2020
İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sıklıkla takip ediyor. Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyenler, bu ilanlara İŞKUR aracılı ile erişim sağlayabiliyor. Peki, kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem hakkında detaylı bilgiler.
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.