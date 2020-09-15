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    • Ekonomi
    • 15.09.2020 18:30
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    • 15.09.2020 18:39
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    Hazine ve Maliye Bakanı : Bütçe dengemiz Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi!

    Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak evet ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz!" ifadelerine yer verdi.

    Kriz telllarını üzecek haber!

    Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

    Albayrak açıklamasında, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak evet ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz!" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bütçe dengemiz Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi!
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