KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 96 milyon 264 bin 202,89 lira, işlem miktarı ise 2.363,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 105 milyon 686 bin 400,00 lira oldu.