Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.09.2020 18:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 18:55
    ABONE OL

    ın kilogram fiyatı 473 bin 500 liraya yükseldi

    daki yükseliş hız kesmiyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya çıktı.

    Altının kilogramı yine yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 461 bin 800 lira, en yüksek 474 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 96 milyon 264 bin 202,89 lira, işlem miktarı ise 2.363,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 105 milyon 686 bin 400,00 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Altının kilogram fiyatı 473 bin 500 liraya yükseldi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri