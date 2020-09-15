Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Temmuz ayında düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altına talep artmıştı. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 471 liradan tamamladı. Bugün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi. Peki, 18-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Eylül güncel altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?