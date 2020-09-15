Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Temmuz ayında düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altına talep artmıştı. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 471 liradan tamamladı. Bugün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi. Peki, 18-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Eylül güncel altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|471,80
|472,00
|469,60
|469,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.109,00
|3.130,00
|3.095,00
|3.116,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|430,00
|434,00
|428,00
|432,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3,038,00
|3.058,00
|3,025,00
|3.045,00
|Yarım Ziynet
|1.519,00
|1.529,00
|1.512,00
|1.522,00
|Çeyrek Ziynet
|760,00
|765,00
|756,00
|760,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 azalarak 469,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.116,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek 469,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin 800 lira, en yüksek 474 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 96 milyon 264 bin 202,89 lira, işlem miktarı ise 2.363,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 105 milyon 686 bin 400,00 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
ALTIN 1,950 DOLARA DÖNDÜ, PETROL YATAY
Gün içinde 1,972 dolara kadar çıkarak 1,970 dolar sınırını aşan altının ons fiyatı, daha sonra gelen satışlarla 1,949 doları gördükten sonra 1950 doların üzerinde tutunurken, petrol fiyatları da 40 dolar dolayındaki yatay hareketini sürdürüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.12 artışla 40.42 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.21 artışla 38.15 dolar,
- altın yüzde 0.25 düşüşle 1,951.39 dolar,
- gümüş yüzde 0.05 düşüşle 27.11 dolar,
- bakır yüzde 0.96 artışla 6,779.50 dolar,
- platin yüzde 0.28 artışla 960.32 dolar,
- paladyum yüzde 0.95 artışla 2,335.11 dolar düzeyindeydi.