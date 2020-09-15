EVDE BAKIM MAAŞI KİMDİR, YAŞLI BAKIM, ENGELLİ MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bakıma muhtaç olan kişilerin evde bakımlarını üstlenen kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek maaşıdır.

Evde bakım maaşı almak için aranılan şartlar şunlardır;

Evde bakım maaşı başvurusu yapan kişinin kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu evinde bulunan kişinin en az yüzde 50 oranında engelli olduğunu gösteren rapor belgesi, Evde bakım maaşı parası için çıkarılan raporun alt bölümünde yer alan ağır özürlü bölümünün doktor tarafından evet olarak işaretlenmiş olması, Evde bakım maaşı başvurusu yapılan kişinin bulunduğu hanenin aylık net gelirinin asgari ücretin üçte ikisini aşmaması.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU YAPARKEN İSTENİLEN BELGELER, GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Bu şartları taşıyan kişilerin başvuru yapmaları yeterlidir. Başvuru için;

Evde bakım maaşı almak için başvuruda bulunan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,

Engelli maaşı için başvuruda bulunulacak kişinin kimliğinin aslı ve fotokopisi,

Başvuru yapılan kişinin engelli ve evde bakıma muhtaç olduğunu gösteren hastaneden alınmış raporu,

Engelli kişiye ait olan 2 vesikalık resim,

Engeli olan kişi için vasi ataması yapıldıysa vasilik mahkeme kararı,

Engeli olan kişi 18 yaşından küçükse ve annesi babası boşanmışsa bu durumda boşanma ilanı.