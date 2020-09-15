Biletix.com sitesi aşırı yoğunluk nedeniyle açılmıyor. Bunun sebebi ise Formula 1 İstanbul biletlerinin satışa çıkması olarak gösteriliyor. Peki Formula 1 İstanbul bileti Biletix'ten nasıl alınır? Formula 1 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 biletlerinin en düşük günlük 30 TL olacağı açıklandı. 3 günlük kombine olarak ise 90 TL'den satışta olacak. Bilet fiyatları kategori ve koltuğa göre değişiklik gösterecek.
F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Formula 1 biletleri 15 Eylül günü saat 12:00'den itibaren satışa çıkacak.
FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?
Bilet satışı Biletix sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
F1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Formula 1 biletlerinin en düşük günlük 30 TL olacağı açıklandı. 3 günlük kombine olarak ise 90 TL'den satışta olacak. Bilet fiyatları kategori ve koltuğa göre değişiklik gösterecek. Şu an için belli olan bilet fiyatı ise açık alan oldu. Twitter'da dolaşan iddialara göre bilet fiyatlarının aşağıdaki listedeki gibi olması bekleniyor.
Türkiye'deki sevenlerinin özlemle beklediği F1 nihayet bu sonbaharda 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Yarışın İstanbul ayağında bilet fiyatlarının günlük 30 lira olacağını açıklayan Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Sanırım dünyanın en ucuz F1 biletlerini satacağız. Günlük 30 liradan 3 günlük kombineler satılacak. Ancak bu fiyat bütün koltuklar için geçerli değil. Fiyatlar kademeli olarak artacak. Burada özellikle bu yarışı heyecanla bekleyen öğrenci kardeşlerimizi düşündük. Fiyatlar kategorilere göre çok daha yukarılara gidecek. Onu henüz belirlemedik. Biletler 15 gün içinde satışa çıkacak" diye konuştu.
Pistin sadece tribün kapasitesinin 220 bin koltuk olduğunu ifade eden Ak, "Pandemi döneminde alınabilecek her önlemi alarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kapasitenin neredeyse yarısını kullanmayı düşünmüyoruz. En fazla 100 bin bilet satacağız. Seyircilerin arasında 1 koltuk boş olacak şekilde oturma düzeni planladık. Ayrıca kullanabileceğimiz çok fazla açık alan da var. Bu da pandemi döneminde bize avantaj sağlıyor. Bizden önce Rusya ve Portekiz yarışları seyircili olacak ama pandemi döneminde işler değişirse seyircisiz olma ihtimali de var" dedi.
FORMULA 1 TAKVİMİ
İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
FORMULA 1 EN GÜZEL NEREDEN İZLENİR?
Gold 1, Gold 2, Gold 3 ve Gold Açık
Platinium'dan sonraki en pahalı tribünlerdir. Fiyatları 1.100 TL ile 1.500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bu kategorinin en önemli özelliği start-finish çizgisi üzerindeki düzlükte bulunmasıdır. Bu kategoriden bilet almanız halinde start-finish çizgisinde yarışın başlangıcını, pist içi geçişleri ve özellikle bu işin en heyecan verici yanı olan Pitstopları takip etme fırsatına sahip olacaksınız.
Silver 1
Bütçeniz sizi zorluyorsa ve ortalama bir yere gitmek istiyorsanız, Silver 1 ideal olacaktır. İlk viraj ve ikinci virajda olup, biten tüm aksiyona hakim olacaksınız. Ama unutmadan belirtelim, bulunduğu konum nedeniyle Gold tribünlerde olduğu gibi pit yolunda yaşananlardan mahrum kalacaksınız.
Silver 2 ve Silver 3
Silver 2 ve Silver 3 kategorisi arasında çok önemli bir fark bulunuyor. Eğer dev yarışı Silver 2'da seyretmek isterseniz, pistte yer alan üçüncü, dördüncü ve beşinci virajlarına hakim olacaksınız. Bu da çok geniş bir alanı takip etmenize yarıyor.
Silver 3 tribününün DRS düzlüğü olacağını varsayarsak bol bol geçiş izleyebilirsiniz.
Silver 4
Meşhur 8. viraj... Pilotların G kuvvetine en çok maruz kaldığı nokta. Silver 4 da tam olarak 8. virajın çıkış noktasında bulunuyor. Ancak günümüz otomobillerini baz aldığımız takdirde bu alanda geçiş izlemek biraz zor gözüküyor.
6 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, McLaren için yarıştığı dönemde 8. virajda röportaj veriyor.
Silver 5 ve Silver 6
Silver, sekiz, dokuz ve onuncu virajlara hakim olan bir tribün. Özellikle diğer biletlere göre olan fiyat/performans ücretiyle dikkat çekiyor. 10. virajda yapılacak sert frenler ile bir nebze de olsa da geçiş izleyebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi fiyat/performans açısından Silver 5 gayet ideal.
Silver 6 ise sahip olduğu dar açısıyla tercihlerinizde en alt sıralarda olmalı.
Silver 7
2011 yılında dönemin F1 spikeri Okay Karacan'ın, "Aman aman aman Sebastian Vettel" sözleriyle anlattığı Mark Webber-Sebastian Vettel kazasını doğrudan gören tribün. DRS sonunda 12. viraj öncesinde geçiş izleme şansına sahip olacaksınız. Yarışı takip edebilmek için ideal noktalardan bir tanesi de Silver 7.
Silver 8 ve Silver 9
Pit yolunu gören bir tribün. Yavaş virajlar sonrasında araçlar artık tamamen tüm performanslarını verdiği için geçişlere ve atraksiyonlara gebe bir bölge olarak dikkat çekiyor.
Silver 9 için de tek söyleyebileceğimiz şey, pistin en hızlı bölümünü görebilecek olmanız.
Formula 1 Nedir?
Formula 1 dünyaca ünlü yarış sporlarından en popüler olanıdır. Formula 1'in kısa hali olan F1, tek bir sürücüden oluşmakla beraber üstü açık, dört büyük tekerleklere sahip diğer araçlara nazaran çok daha hızlı ve güçlü bir yarış sporudur. Diğer yarışlara nazaran riski çok olduğu gibi heyecan ve zevki de bir o kadar yüksektir. Her yıl düzenli olarak yapılan Formula 1 yarışlarında sene sonunda olan puanlar toplanır ve buna göre sürücüler Şampiyon olur ve ekipler de ekip Şampiyonu olarak birincilik ödüllerini alırlar.
Formula 1 Dünya Şampiyonluğu FIA tarafından gerçekleştiren, dünyanın en tanınmış yarış sporlarıdır. Bu şampiyona ile beraber dört senede bir yapılan Futbol Dünya Kupası ve Yaz Olimpiyatları'ndan sonra dünyada en fazla rağbeti görüp izleme sayısı artan spordur. Dünya üzerinde en fazla bilinen marka olan Formula 1, televizyon kanallarında her sene düzenlenen en büyük spor organizasyonu olarak 5 kıtada farklı onlarca ülkelerde 19 ila 20 yarış civarında olmaktadır.