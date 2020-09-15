Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama: 1000 TL pandemi parası yattı mı?

100 TL pandemi parası yattı mı? Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Pandemi süresince maddi anlamda sıkıntı çeken vatandaşlara pandemi yardımı yapıldı. İlk iki faz için başvuru alınmazken 3. faz için başvurular alınmıştı. Peki, pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: 6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE....

Konu hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk "Vatandaşlarımıza sosyal yardımlarda bulunuyoruz. 6 milyon vatandaşımızı aştı. Salgın dönemindeki kriterlerle muhtaçlık kriterlerimiz uymuyor. Fakat bu dönemde birçok dönemde birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaçta. Bu vatandaşlarımıza ulaşmak için bir form oluşturduk. Belli bir takım sorular sorduk. 10 milyonun üzerinde başvuru geldi.