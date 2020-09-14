



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.4451 lira ve en yüksek 7.4932 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 liraaralığında,

- euro en düşük 8.8309 lira ve en yüksek 8.8793 lirayı gördükten sonra, 8.86 – 8.87 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.5466 lira ve en yüksek 9.6128 lirayı gördükten sonra 9.60 – 9.61 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18318 - 1.18549 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18456 düzeyindeydi.



İş Yatırım'ın "Not indirimi sonrası piyasalar..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:



"ABD vadelileri ve Asya borsalarında yükselişle haftaya başlıyoruz. Aşının sene sonuna kadar dağıtılacağı konusunda Pfizer açıklaması ve şirket satın alma tarafında (Tik Tok, Nvidia, Gilead) yaşanan gelişmeler risk iştahını destekliyor.

"Türkiye piyasaları haftaya Moody's not indirimiyle buruk başlıyor. Moody's Türkiye'nin B1 olan kredi notunu B2 seviyesine indirdi ve görünümü negatif yaptı.