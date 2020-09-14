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    • Ekonomi
    • 14.09.2020 10:38
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    • 14.09.2020 10:38
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    sonrası ! Yüzde 600 artış!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 30 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsten korunmak için kolonyanın etkili olduğu açıklandı. Koronavirüsün ardından kolonya talebinde flaş artış yaşandı. Yüzde 600 artış yaşanan kolonya taleplerine yetişebilmek için fabrika 24 saat üretim yapıyor.

    İHA

    Koronavirüs salgını nedeni ile üretimi yüzde 600'ler civarında artan kolonyada talebi karşılamak adına Düzce'de bulunan kolonya fabrikası 24 saat üretim yapıyor.

    Koronavirüs salgınının ardından vatandaşların kolonya tüketimi arttı. Salgının ilk dönemlerinde oldukça rağbet gören ve bir dönem yok satan kolonyaya duyulan talep, salgında vaka sayılarının artması sonrasında yeniden yükseldi.

    Sürecin ardından Düzce'de bulunan kolonya fabrikası ise talebi karşılayabilmek için üretimini arttırdı. Gece gündüz üretime başlayan firma, Türkiye'nin dört bir yanına milyonlarca şişe kolonya göndererek, üretim hızını yüzde 600'lere kadar çıkarttı.

    Salgın sonrasında 24 saat çalışmaya başladıklarını işçi sayısını 2 katına çıkarttıklarını belirten fabrika müdürü Nurettin Yılmaz, "Kolonya satışları aynı hızla devam ediyor. Zaten 24 saat çalışıyoruz. İşçi sayımızı 2 katına çıkarttık. Üretimimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Korona virüs salgınının önceki üretimimize göre yüzde 400-500-600'lere yakın artışımız var. Ülkenin kolonya ihtiyacını karşılamak için var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.
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