Salgın sonrasında 24 saat çalışmaya başladıklarını işçi sayısını 2 katına çıkarttıklarını belirten fabrika müdürü Nurettin Yılmaz, "Kolonya satışları aynı hızla devam ediyor. Zaten 24 saat çalışıyoruz. İşçi sayımızı 2 katına çıkarttık. Üretimimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Korona virüs salgınının önceki üretimimize göre yüzde 400-500-600'lere yakın artışımız var. Ülkenin kolonya ihtiyacını karşılamak için var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.