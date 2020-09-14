



DÜN, 81 ilde denetim vardı. Ortaya çıkan manzara ise şaşkınlık yarattı. Adana'da polis maskesini çenesinin altına takıp gezenleri uyardı. 'Neden maske takmadınız?' sorusuna 'Dua et kafama takmadım' cevabını veren vatandaş, sorumsuzluğuyla utandırdı! artarak 1.651,91 puana yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen, yüzde 11.44 ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı, yüzde 10.37 ile Şekerbank, yüzde 10.25 ile Selçuk Ecza Deposu izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6.10 ile GÜBRETAŞ, yüzde 5.80 ile GSD Holding, yüzde 4.37 ile Vestel şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk 3'te 9 milyar 25 milyon 241 bin 21 lirayla Petkim, 3 milyar 818 milyon 753 bin 551 lirayla Tüpraş, 3 milyar 713 milyon 631 bin 824 lirayla Garanti Bankası yer aldı.













