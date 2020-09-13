



Yıl başından bu yana borsaya 400 binden fazla yeni yatırımcı geldi. Bu yerli yatırımcıların birçoğu ise küçük yatırımcı. Borsaya ilk kez gelen yatırımcılar finansal okuryazarlıkları az olmasından dolayı, daha çok kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor. Ancak bu yatırımcıları bekleyen en büyük tehlike ise sosyal medya ve sohbet grupları. Uzmanlar bu tür mecralarda verilen tavsiyeler ile hisselerin yükseltildiğini ve küçük yatırımcının belli bir hisseye yöneltildiğini belirtiyor.