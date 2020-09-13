Yıl başından bu yana borsaya 400 binden fazla yeni yatırımcı geldi. Bu yerli yatırımcıların birçoğu ise küçük yatırımcı. Borsaya ilk kez gelen yatırımcılar finansal okuryazarlıkları az olmasından dolayı, daha çok kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor. Ancak bu yatırımcıları bekleyen en büyük tehlike ise sosyal medya ve sohbet grupları. Uzmanlar bu tür mecralarda verilen tavsiyeler ile hisselerin yükseltildiğini ve küçük yatırımcının belli bir hisseye yöneltildiğini belirtiyor.
NASIL KANDIRIYORLAR?
Piyasa dolandırıcılarının şu yöntemleri uyguladığını belirterek yatırımcıları uyarıyor:
Sosyal medyadan ya da sohbet gruplarından belli hisselerin artacağı yönünde mesajlar yayıyorlar.
Bu mesajlar taraftarlarınca da tekrarlanıyor.
Bütün bu çağrılar yapılmadan önce reklamını yaptıkları hisseleri önceden yüklü miktarda toplamış oluyorlar.
Hisse yükselecek diye bulduğu ilk fiyattan alan küçük yatırımcıya ise yüksek fiyattan satmış oluyorlar.
Satışlar sonrası hisse fiyatı yeniden düşüyor. Küçük yatırımcı elinde yüksek fiyatla almış olduğu hisselerle kalıyor.
Dolandırıcılar ise yüklü para kazanmış oluyor.
NE YAPMALI?
Sosyal medyadan ya da tanımadığınız kişilerden hisse tavsiyesi almayın.
Bir hisse fiyatı aniden yükseliyorsa ya da düşüyorsa mutlaka sebebini araştırın.
Yetkili kurum ve bankalardan yatırım tavsiyesi alın, bu kurumlarca hazırlanan raporları okuyun.
Bilmediğiniz tanımadığınız şirketler ile sektörlere yatırım yapmadan önce iki kere düşünün.