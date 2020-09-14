Kadınlara 15 destek: Maddi destekler, izinler, kolay emeklilik imkanı





● EMZİRME ODASI: 100- 150 kadın çalışanı olan yerlerde emzirme odası şart.



● MESLEK DESTEĞİ: Sanayi sektöründe meslek kursuna veya işbaşı programına katılan ve 2-5 yaş çocuğu olanlara aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Ayrıca eğitim süresince harçlık ödeniyor.



● GİRİŞİMCİYE EK KAYNAK: KOSGEB, kadın girişimcilere daha fazla destek veriyor.



● EVDE ÇALIŞANA KOLAYLIK: Evlerde üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor, aylık 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor.



● VERGİ MUAFİYETİ: Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlar, yıl içindeki satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını (bu yıl 35 bin 316 lira) aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutuluyor.



● DUL KADINA 650 TL: Eşi vefat eden, maddi zorluk yaşayanlara 2 ayda bir 650 lira veriliyor.





● YARIM GÜN İŞ: İlk doğumda 60, ikincide 120, sonrakilerde 180 gün yarım gün çalışma imkanı var. Çalışılmayan süre için devlet asgari ücret üzerinden ödeme yapıyor.



● KISMİ ÇALIŞMA: Çocuk okul çağına gelene kadar yarım maaşla kısmi çalışma imkanı var.



● KREŞ KATKISI: İşverenlerin kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.



● İKİZ ÇOCUĞA 300 TL: 'Çoklu Doğum Yardımı Programı' kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ailelere çocuk başına 150 lira ödeniyor. Ödeme 2 ayda bir hesaplara aktarılıyor.