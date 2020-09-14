Kadınlara 15 destek: Maddi destekler, izinler, kolay emeklilik imkanı

● DOĞUM YARDIMI: Her anneye ilk çocukta 300, ikincide 400, üçüncüde 600 lira ödeniyor.
● SÜT PARASI: Doğum yapana 202 lira emzirme ödeneği veriliyor.
● İZİN: Çalışan annelere 16 hafta doğum izni, günde 1.5 saat süt izni, 6 aya kadar ücretsiz izin imkanı var.
● MAAŞ DEVLETTEN: Doğum izninde çalışan annelere devlet iş göremezlik ödeneği veriyor.
● ERKEN EMEKLİLİK: Kadınlar, sigortadan sonraki her çocuk için 2 yıl olmak üzere 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Bakıma muhtaç malul çocuğu olanların da prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Eklenen bu prim yaştan düşülüyor.
● EMZİRME ODASI: 100- 150 kadın çalışanı olan yerlerde emzirme odası şart.
● MESLEK DESTEĞİ: Sanayi sektöründe meslek kursuna veya işbaşı programına katılan ve 2-5 yaş çocuğu olanlara aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Ayrıca eğitim süresince harçlık ödeniyor.
● GİRİŞİMCİYE EK KAYNAK: KOSGEB, kadın girişimcilere daha fazla destek veriyor.
● EVDE ÇALIŞANA KOLAYLIK: Evlerde üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor, aylık 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor.
● VERGİ MUAFİYETİ: Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlar, yıl içindeki satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını (bu yıl 35 bin 316 lira) aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutuluyor.
● DUL KADINA 650 TL: Eşi vefat eden, maddi zorluk yaşayanlara 2 ayda bir 650 lira veriliyor.
● YARIM GÜN İŞ: İlk doğumda 60, ikincide 120, sonrakilerde 180 gün yarım gün çalışma imkanı var. Çalışılmayan süre için devlet asgari ücret üzerinden ödeme yapıyor.
● KISMİ ÇALIŞMA: Çocuk okul çağına gelene kadar yarım maaşla kısmi çalışma imkanı var.
● KREŞ KATKISI: İşverenlerin kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.
● İKİZ ÇOCUĞA 300 TL: 'Çoklu Doğum Yardımı Programı' kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ailelere çocuk başına 150 lira ödeniyor. Ödeme 2 ayda bir hesaplara aktarılıyor.
ANNEYE EN AZ 10 BİN 747 TL
İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için:
Emzirme ödeneği: 202 TL
Doğum yardımı: 300 TL
İş göremezlik ödeneği: 7.324,80 TL
Yarı zamanlı çalışma desteği: 2.920,66 TL
TOPLAM: 10.747,46 TL