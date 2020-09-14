Dünyanın en çok satılan cep telefonu ne iPhone ne de Samsung! En çok satılan telefon şaşkına çevirdi
Cep telefonu markalarının her geçen yıl yeni teknolojiler ile ticaret savaşı devam ederken, 'en çok satanlar' listesi başarılı olanı gözler önüne seren bir istatistik olarak takip ediliyor. Dünyanın en çok satılan cep telefonları araştırması ise iPhone ve Samsung gibi markaların takipçilerini şoke etti. Dünyanın en çok satılan cep telefonu ne iPhone ne de Samsung çıktı. İşte araştırmanın sonucu...
14.09.2020 06:09
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