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Dünyanın en çok satılan cep telefonu ne iPhone ne de Samsung! En çok satılan telefon şaşkına çevirdi

Cep telefonu markalarının her geçen yıl yeni teknolojiler ile ticaret savaşı devam ederken, 'en çok satanlar' listesi başarılı olanı gözler önüne seren bir istatistik olarak takip ediliyor. Dünyanın en çok satılan cep telefonları araştırması ise iPhone ve Samsung gibi markaların takipçilerini şoke etti. Dünyanın en çok satılan cep telefonu ne iPhone ne de Samsung çıktı. İşte araştırmanın sonucu...

14.09.2020 06:09 - Son Güncelleme:
Dünyanın en çok satılan cep telefonu ne iPhone ne de Samsung! En çok satılan telefon şaşkına çevirdi

İlginç bilgiler duyduğumuzda bunlar ilgimizi çekiyor. İnsanın doğasında olan öğrenme isteği, bilmediğimiz bir şeyi, bir bilgiyi ya da bir görseli fark ettiğinde harekete geçiyor. Bu nedenle yeni şeyler öğrenmek bizlere cazip geliyor. Bizlerde pek fazla kişinin bilmediği en ilginç bilgileri sizler için derdik. İnsan beyninden, hayvanlar dünyasına, uzaydan, dünyamıza kadar pek çok konu hakkında en ilginç bilgiler burada! Bakalım bunları biliyor musunuz?

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Dünyanın en çok satılan cep telefonu ne iPhone ne de Samsung! En çok satılan telefon şaşkına çevirdi

Yıldız kayması diye adlandırılan şey atmosfere girdiğinde yanmaya başlayan küçük göktaşlarıdır.

Dünyanın en çok satılan cep telefonu ne iPhone ne de Samsung! En çok satılan telefon şaşkına çevirdi

Cep telefonuyla konuşurken yürüyorsanız, yanınızdan biri geçtiğinde yere bakma eğilimine girersiniz.

Dünyanın en çok satılan cep telefonu ne iPhone ne de Samsung! En çok satılan telefon şaşkına çevirdi

Google Earth programıyla Dünya'nın her yerini görüntüleyerek gezebilirsiniz. Ancak insanların % 95'i sadece kendi evine bakıyor.

Dünyanın en çok satılan cep telefonu ne iPhone ne de Samsung! En çok satılan telefon şaşkına çevirdi

Anadolu ve Orta Asya'da, gelinin üzerine şans ve mutluluk getirmesi için darı atma geleneği vardır. "Darısı Başına" sözü buradan gelmektedir.

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