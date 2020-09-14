"MEİS YERİNE KIZILHİSAR KULLANILMALI"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Meis isminin Yunanistan tarafından verildiğini ve bu nedenle Türk kamuoyunda Kızılhisar adası adının kullanılmasının daha doğru olacağına dikkat çekti.

Kızılhisar adasının Türkiye'nin Akdeniz kıyısına çok yakın bir bölgede Antalya Körfezi'nden Finike Körfezi'ne uzanan kısımda uzandığını hatırlatan Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Bu adanın doğusunda deniz tabanında metan gazı salımı olan çamur volkanları bulunuyor." bilgisini paylaştı.